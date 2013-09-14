Проверка музыкального слуха: как это делается?

Понятие «музыкальный слух» следует рассматривать с точки зрения способности быстро улавливать, опознавать, запоминать и воспроизводить услышанные звуки. Для искусственного развития, выращивания музыкального слуха требуется применение систематизированных методов, с помощью которых можно достичь наилучшего результата.

Правильная качественная проверка музыкального слуха позволит выявить у ребёнка, и не только у ребёнка, способности, которые следует развивать.

Когда необходимо проводить диагностику музыкального слуха?

В принципе – хоть когда! Вообще, существует мнение, что музыкальный слух человек обретает на генетическом уровне, но это верно лишь наполовину. Для того чтобы стать профессиональным музыкантом никакой особой одарённости не требуется, и даже наличие некоторых «зачатков» таковой гарантирует возможность получения высоких результатов в процессе регулярных занятий. Здесь, как и в спорте, всё решают тренировки.

Как происходит проверка музыкального слуха?

Проводить диагностику музыкальных способностей и проверку музыкального слуха в частности должен исключительно профессиональный музыкальный педагог. Сам процесс состоит из нескольких этапов, в результате прохождения которых становится возможным сделать определённые выводы (правда не приходится полагаться на достоверность полученных выводов – часто-часто они оказываются ошибочными просто из-за того, что ребёнок воспринимает ситуацию проверки как экзамен и волнуется). Важно диагностировать слух по трём основным критериям:

наличие чувства ритма;

оценка интонации голоса;

способности музыкальной памяти.

Проверка ритмического слуха

Ритмика обычно проверяется так. Педагог сначала настукивает карандашом или другим предметом по столу (или прохлопывает в ладони) определённый ритм (лучше всего – мелодию из известного мультфильма). Затем предлагает испытуемому ее повторить. Если он в точности воспроизводит реальный ритм, можно говорить о наличии слуха.

Испытание продолжается: примеры ритмических рисунков усложняются. Таким образом, удаётся проверка музыкального слуха на чувство ритма. Следует отметить, что именно чувство ритма – в вопросе наличия или отсутствия слуха является главным и точным критерием оценки.

Интонирование голосом: чисто ли поётся?

Это не основной критерий для «вынесения приговора», но процедура, которой подвергаются все без исключения кандидаты на звание «слухач». Для выявления правильной интонации голоса педагог напевает знакомую несложную мелодию, которую ребенок повторяет. В данном случае выявляется чистота голоса и перспектива для занятий вокалом (тембровая красота – это относится только к взрослым).

Если у ребенка не слишком сильный, мелодичный и чистый голос, но обнаруживается наличие слуха, он вполне может посещать уроки игры на каком-нибудь инструменте. В данном случае значение имеет именно проверка музыкального слуха, а не наличия отменных вокальных данных. Да, и ещё: если человек поёт грязно или совсем не поёт, то ошибочно думать, что слуха у него нет!

Угадывание нот на инструменте: игра в прятки

Тот, кто проверяется, поворачивается к инструменту (фортепиано) спиной, учитель нажимает любую из клавиш и потом просит найти её на клавиатуре. Испытание проводят так же и с другими клавишами. Потенциальный «слухач» должен в точности угадать ноты способом нажатия на клавиши и прослушивания звуков. Это чем-то напоминает всем известную детскую игру в прятки, только в данном случае это музыкальная игра в прятки.

Автор – Татьяна Чижикова